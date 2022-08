Das an der Mörscher Straße geplante Baugebiet „Spitzäcker“ kommt nach Aussage von Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) aktuell nicht voran. Darüber informierte er im Zusammenhang mit einem FWG-Antrag im Planungs- und Umweltausschuss. Die Freien Wähler sehen darin das Gelände des Ende Juli geschlossenen VW-Autohauses als möglichen ersten Entwicklungsschritt für das Projekt. Das Areal, auf dem sich bisher eine Niederlassung von Automobile Rhein-Neckar befand, sei im Entwurf des Bebauungsplans weiterhin für die gewerbliche Nutzung vorgesehen, sagte Knöppel. Die Stadt könne nur Gespräche über mögliche Nutzungsabsichten führen, denn die im Planungsfenster liegenden Grundstücke befänden sich alle in Privatbesitz. Der Beschluss, dort ein Wohngebiet zu entwickeln, sei 2018 gefasst worden. Dass das damals entstandene städtebauliche Konzept nicht umgesetzt werde, liege „nicht in der Verantwortung der Verwaltung“, sagte Knöppel.