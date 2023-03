Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Spätestens, seit der wohl berühmteste Seemann der Welt spinatmampfend in den 1930ern erstmals über die Mattscheibe stapfte, ist bekannt: Das grüne Gemüse lässt die Muskeln wachsen. Der Cartoon veranlasste die Mütter dieser Welt, ihren Kinder Spinat vorzusetzen. Doch was ist dran, am Mythos Spinat?

Dass das Blattgemüse gesund ist, steht außer Frage. Spinat ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Die enthaltenen B-Vitamine sind wichtig für Stoffwechsel und Hormonproduktion.