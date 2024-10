Der Spielplatz zwischen Sporthalle Frühlingsstraße und Mörscher Au wird gut genutzt, ist aber ungepflegt, wie Adolf-José König ( SPD) im Ortsbeirat bemängelt hat. Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) mache dort zweimal jährlich Pflegearbeiten, so die Stellungnahme der Stadtverwaltung. Bei der Gelegenheit werde auch regelmäßig der Sand aufgefüllt. Ortsvorsteher Simon Lutz ( CDU) versprach nachzufragen, wann die Arbeiten gemacht werden.

Die CDU regte im Beirat zudem die Installation einer öffentlichen Ladestation für Elektroautos in Mörsch an. Edeltraud Ehlers (CDU) schlug vor, die Fläche vor der Stadtsparkasse zu nutzen. Laut Lutz prüfen die Stadtwerke bereits, ob ein solcher Standort in der Frühlingsstraße oder am Kerweplatz möglich sei. Man rechne mit der Inbetriebnahme 2026.