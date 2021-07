Wellen geschlagen hat ein am Sonntag abgebrochenes Fußball-Freundschaftsspiel zwischen Vatanspor Frankenthal (B-Klasse) und dem FC Arabia (C-Klasse) auf dem Kunstrasenplatz in Mörsch im Nachhinein. Was genau passiert ist, wird noch geklärt.

Nach Aussagen der Vorsitzenden beider Vereine, Ferhat Ellek (Vatanspor) und Wissam Abdul-Ghani (Arabia), lag die Aufregung weniger bei den direkt Beteiligten auf und neben dem Platz. Ihrer Meinung nach hätte das Spiel nach kurzer Zeit fortgesetzt werden können. Doch der Schiedsrichter habe die Partie sehr schnell in der 68. Minute beendet und sei in der Kabine verschwunden. Beobachter auf der Terrasse des Vereinsheims des ASV Mörsch und Passanten waren besorgt, was sich da auf dem Platz ereignete. Ein der RHEINPFALZ zur Verfügung gestellter Videomitschnitt zeigt eine sogenannte Rudelbildung auf dem Platz und auch, dass Spieler beider Mannschaften voneinander getrennt werden mussten. Ein Streit zweier Spieler habe kurzzeitig für die Auseinandersetzung gesorgt, sagen beide Vorsitzenden übereinstimmend. Die bewegten Bilder zeigen, dass der Schiedsrichter wohl mitten im Geschehen war. Was genau in der Spielertraube geschehen ist, lässt sich nicht erkennen.

Staffelleiter wartet auf Stellungnahme der Vereine

B-Klassen-Staffelleiter Thomas Knecht-Jentzsch wartet noch auf die Stellungnahmen der Vereine, wie er auf Nachfrage der RHEINPFALZ sagt. In der kommenden Woche glaubt er mehr zu wissen. Der Schiedsrichter-Obmann des Rhein-Pfalz-Kreises, Jens Schmidt, sagt, dass der Schiedsrichter seinen Bericht geschrieben habe, will sich aber nicht näher zu dem Vorfall äußern. Dem Schiedsrichter gehe es gut. Ein Krankenwagen, der gerufen wurde, habe nur indirekt etwas mit diesem Ereignis zu tun gehabt. Ein Vatanspor-Spieler habe einen Kollaps erlitten, so Ferhat Ellek. Beide Vorsitzende sagten, dass man sich gemeinsam um diesen Spieler gekümmert habe.