Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In einem trotz einer Roten Karte fairen Derby in der Gruppe 2 der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz setzte sich am Sonntagnachmittag der ASV Heßheim gegen den MTSV Beindersheim mit 3:1 (1:0) durch. Gegen zu wenig aggressive Beindersheimer hatten die Gastgeber leichtes Spiel.

„Ich hatte mit deutlich mehr Gegenwehr des Gegners gerechnet“, berichtete Heßheims Trainer Andreas Köhler nach dem Abpfiff. Der ASV konnte in der Tat von Beginn an geruhsam seine