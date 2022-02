Drei jugendliche Tatverdächtige haben der Schilderung von Zeugen zufolge am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr in der Frankenthaler Innenstadt eine derzeit noch unbekannte Frau angeblich mit einem Gegenstand, der einer Spielzeugpistole ähneln soll, bedroht und Geld von ihr gefordert. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die nach Angaben der Passanten etwa 40 Jahre alte Frau habe sich in der Speyerer Straße (Fußgängerzone) auf keinerlei Gespräche eingelassen und sei weitergelaufen. Personen, die das Geschehen beobachtet hatten, verständigten die Polizei. Bei deren Eintreffen seien das Trio aber verschwunden gewesen. Die Jugendlichen sollen 13 bis 14 Jahre alt sein und kurze schwarze Haare haben. Die Ermittler sprechen von einem „südosteuropäischen Phänotyp“. Zwei der Gesuchten hätten eine schwarze Jacke, einer habe eine graue ärmellose Daunenweste getragen. Die von ihnen bedrohte Frau wiederum trug eine Brille, eine dunkle Jacke und hatte laut Polizei ihr dunkelrotes bis braunes Haar zu einem Dutt gebunden. Sie und mögliche weitere Zeugen bitten die Beamten, sich bei ihnen zu melden. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.