Unbekannte haben nach Angaben der Polizei in einem Mobilfunkgeschäft zwei Handys aus der Diebstahlsicherung gerissen und gestohlen. Den Beamten zufolge seien die zwei Gesuchten am Donnerstag gegen 12.50 Uhr in das Ladenlokal in der Speyerer Straße gekommen. Einer der beiden Tatverdächtigen sei am Eingang geblieben. Der zweite Mann sei gezielt auf die Mobiltelefone zugegangen und habe zugegriffen. Danach sei er joggend mit seiner Beute in Richtung Speyerer Tor geflüchtet. Der Haupttäter soll 16 bis 20 Jahre alt und sehr schlank mit schwarzen Haaren sein. Er trug laut den Ermittlern eine auffällige Sporthose mit neonfarbenen Logos des Herstellers. Angaben zum Wert der gestohlenen Geräte machte die Polizei nicht. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.