Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende nach Angaben der Polizei die Schiebetür einer Bäckereifiliale in der Speyerer Straße aufgehebelt. Bei dem Einbruch, der den Beamten zufolge zwischen Freitag, 18.20 Uhr, und Samstag, 5.50 Uhr, begangen worden sein muss, machten die Verdächtigen offenbar keine besonders große Beute: Gestohlen wurde ersten Erkenntnissen der Ermittler nach eine Spendenbox, in der sich ein kleinerer Bargeldbetrag befand. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.