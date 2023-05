Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Speyerer Krimiautor Uwe Ittensohn stellt seinen Roman „Requiem für den Kanzler“ am Freitag, 18. November, um 17 Uhr, in der Reihe „Wine meets Crime“ in der Sektkellerei Schreier in Großkarlbach vor.

Aufhänger des Krimis ist ein Attentat am Grab von Altbundeskanzler Helmut Kohl: Russische und islamistische Extremisten treiben auf der Beerdigung in Speyer ihr Unwesen. Der Ludwigshafener