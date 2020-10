Die Heßheimer und die Eisenbahnstraße in Frankenthal werden wegen Reparaturarbeiten an der Straßenbeleuchtung in den kommenden Wochen teilweise gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung angekündigt.

Zur Beseitigung von Kabelschäden an der Straßenbeleuchtung müssen laut Verwaltung Teile der Fahrbahn und des Gehwegs in der Heßheimer Straße und der Eisenbahnstraße zeitweise gesperrt werden. Die Arbeiten finden zwischen Montag, 19. Oktober, und Mittwoch, 28. Oktober, in drei Bauabschnitten statt. Es kommt zu Verkehrsumleitungen und Änderungen im Busverkehr.

Erster Bauabschnitt: Von Montag, 19. Oktober, bis Mittwoch, 21. Oktober, wird an der Unterführung in der Eisenbahnstraße/Heßheimer Straße die Fahrspur vom Bahnhof kommend in Richtung Heßheimer Viertel gesperrt. Der Verkehr wird über die Friedrich-Ebert-Straße, die Wormser Straße und den Nordring umgeleitet. Die Linien 460 und 461 fahren von Grünstadt kommend über den Westring und die Lambsheimer Straße zur Ersatzhaltestelle Hauptbahnhof. Diese wird in der Lambsheimer Straße an der Fußgängerunterführung zur Eisenbahnstraße eingerichtet. Dort fahren auch die Busse in Richtung Grünstadt ab. Die Haltestellen Ganghoferstraße und Fontanesistraße entfallen in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Die Linie 462 wird in Richtung Bobenheim-Roxheim über die Wormser Straße und den Nordring umgeleitet. Die Haltestelle KKK entfällt. Für die Linien 460 und 461 wird zum Ausstieg die Ersatzhaltestelle Hauptbahnhof an der Fußgängerunterführung Lambsheimer Straße angefahren. Zum Einstieg muss die Bushaltestelle KSB in Fahrtrichtung Heßheimer Straße genutzt werden.

Zweiter Bauabschnitt: Von Donnerstag, 22. Oktober, bis Samstag, 24. Oktober, wird die Fahrspur in der Eisenbahnstraße zwischen Unterführung und Zufahrt zur Friedrich-Ebert-Straße voll gesperrt. Fahrzeuge über einer Höhe von 3,50 Meter werden über die Schmiedgasse, Foltzring und Mörscher Straße umgeleitet. Für den übrigen Verkehr wird eine Umleitung über die Beindersheimer Straße, den Nordring und die Wormser Straße ausgeschildert. Die Linie 463 wird in Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim über die Beindersheimer Straße umgeleitet. Die Haltestelle Friedhof entfällt in dieser Richtung.

Dritter Bauabschnitt: Von Montag, 26. Oktober, bis Mittwoch, 28. Oktober, wird in der Heßheimer Straße die Fahrbahn Richtung Bahnhof an der Unterführung in Höhe Autohaus Wedig voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet über Beindersheimer Straße, Nordring, Wormser Straße und Westliche Ringstraße. Die Linien 460 und 461 fahren von Grünstadt kommend über den Westring und die Lambsheimer Straße zur Ersatzhaltestelle Hauptbahnhof. Die Busse in Richtung Grünstadt fahren an der Haltestelle KSB ab. Die Haltestellen Ganghoferstraße und Fontanesistraße entfallen in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Die Linie 462 wird in Richtung Frankenthal Hauptbahnhof über den Nordring und die Wormser Straße umgeleitet. Die Haltestelle KKK entfällt ebenfalls.