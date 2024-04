Weil in der Flomersheimer Straße Baumpflegearbeiten anstehen, kommt es zwischen der Kreuzung Westring und dem Ortseingang ab Montag, 15. April, zu einer Teilsperrung der Fahrbahn. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden die Arbeiten voraussichtlich bis zum 26. April dauern.

Ebenfalls ab Montag wird die Elisabethstraße im Bereich zwischen der Schmiedgasse und August-Bebel-Straße voll gesperrt. Um Anliegern weiterhin die Zufahrt zu ermöglichen, wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Die Arbeiten laufen bis Freitag, 19. April. Kranarbeiten sind der Grund für eine Vollsperrung des Gehwegs und eine Teilsperrung der Fahrbahn in der Sonnenstraße am Montag, 15. April, von 9.30 bis 13 Uhr. Betroffen ist der Bereich vor den Hausnummern 99 bis 101.

Weil die Bauarbeiten in der Carl-Spitzweg-Straße länger dauern, bleibt die Vollsperrung von Fahrbahn und Gehweg im Bereich der Trafostation und der Einmündung in die Frankenstraße bis Freitag, 19. April, bestehen. Der Parkplatz in der Carl-Spitzweg-Straße kann in dieser Zeit nur von der Colombesstraße aus angefahren werden.

Da Wartungsarbeiten an Hydranten und Schiebern anstehen, kommt es ab Montag im gesamten Stadtgebiet zu mehreren kurzfristigen Fahrbahnteilsperrungen. Laut Stadt werden die Arbeiten als Wanderbaustelle erledigt und dauern jeweils fünf bis 15 Minuten. Am 30. Juni soll die Wartung beendet sein. Weil während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist, bittet die Verwaltung die Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Verständnis.