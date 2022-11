Auf zwei Sperrungen in der Innenstadt und im Vorort Eppstein weist die Verwaltung hin. Jeweils von Montag, 7. November bis Mittwoch, 9. November, muss in der Turnhallstraße und in der Eppsteiner Brunnengasse mit Behinderungen gerechnet werden. Abrissarbeiten sind der Grund für die Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung in der Turnhallstraße auf Höhe des Anwesens Nummer 21. In der Brunnengasse wird mittels Hubsteiger eine Fotovoltaikanlage montiert. Dafür muss der Gehweg voll und die Fahrbahn teilweise gesperrt werden.