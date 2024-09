Bis Ende Januar gibt es für Autofahrer in der Sterngasse auf Höhe der Hausnummer 15 kein Durchkommen. Die Fahrbahn ist wegen eines Neubaus ab Montag, 23. September, gesperrt. Anlieger können laut Stadtverwaltung bis zur Baustelle zufahren. Nur wenige Stunden dauert dagegen die Erneuerung eines Mastes in der Eisenbahnstraße in Höhe der Hausnummer 30. Hier sind Gehweg und Straße am Dienstag, 24. September, von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Weitere Informationen zu Sperrungen im Stadtgebiet gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/sperrungen.