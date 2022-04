Mehrere Baustellen werden nach Angaben der Stadtverwaltung in den kommenden Tagen den Verkehrsfluss in Frankenthal behindern: Tiefbauarbeiten am Kanal sind der Grund für eine Fahrbahnteilsperrung in der Mahlastraße auf Höhe der Einfahrt zur Freizeitanlage Barth, die von Dienstag, 5. April, bis voraussichtlich Freitag, 22. April, dauern wird. Der Verkehr werde in dieser Zeit mit einer Ampel geregelt. Der Lorscher Ring ist für Kranarbeiten am Anwesen 13a am Montag, 4. April, von Mitternacht und Dienstag, 5. April, bis 10 Uhr gesperrt. Anlieger können laut Stadt bis zur Baustelle fahren. Die Einrichtung der Baustelle im Neumayerring 52 dauert der Verwaltung zufolge länger als geplant. Bis Freitag, 8. April, ist deshalb die Fahrbahn in der Erzbergerstraße und in der Anliegerstraße neben dem Neumayerring teilweise gesperrt.