Tiefbauarbeiten sind der Grund für eine Fahrbahnteilsperrung in der Gotthilf-Salzmann-Straße von Montag, 10. Juli, bis Freitag, 28. Juli. Das teilt die Verwaltung mit. In der Ludwigshafener Straße bleibe die am 12. Juni eingerichtete Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung vor dem Anwesen Heidelberger Ring 2c, noch bis Freitag, 21. Juli, bestehen. Hier seien Dacharbeiten per Kran noch nicht beendet. Während der Arbeiten sei in beiden Fällen mit Behinderungen zu rechnen.