Noch nicht abgeschlossen ist nach Angaben der Stadtverwaltung der Bau eines Einfamilienhauses in der Dürkheimer Straße in Eppstein. Deshalb werde die Teilsperrung in Höhe von Hausnummer 10 zum zweiten Mal verlängert, heißt s in der Pressemitteilung. Das neue für den Abschluss der Arbeiten anvisierte Datum ist Mittwoch, 30. November. Ebenfalls in Eppstein kommt es am Freitag, 8. Oktober zu einer kurzzeitigen Sperrung in der Bankgasse: Dort wird laut Stadt zwischen 14 und 15 Uhr Beton angeliefert. Die Fahrbahn auf Höhe von Anwesen Nummer 25 ist dann blockiert.