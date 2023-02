Wegen Kranarbeiten ist die Fahrbahn im Emil-Nolde-Ring, Höhe Hausnummer 32, am Freitag, 17. Februar, von 8.30 bis 12.30 Uhr voll gesperrt. Der Einbau eines Gassektionsschiebers, also einer Absperrvorrichtung an der Gasleitung, ist der Grund dafür, dass der Gehweg in der Steinstraße, Höhe Hausnummer 47, von Montag, 20. Februar, bis Montag, 13. März, voll und die Fahrbahn teilweise gesperrt sind. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Während der Arbeiten sei mit Behinderungen zu rechnen.