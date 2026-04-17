Straßenarbeiten sind der Grund für eine Fahrbahnvollsperrung im Bereich der Eichendorffstraße 13. Wie die Stadt mitteilt, beginnen die Arbeiten am Montag, 20. April, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 8. Mai.

Eine weitere Vollsperrung gibt es eine Woche später ab Montag, 27. April, bis Freitag, 8. Mai, in der August-Bebel-Straße im Bereich des Lux-Kinos (Hausnummern 7-9). Hier kommt es zu Kanalarbeiten im Auftrag des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (EWF). Laut Stadt bleibt der Zugang zum Kino gewährleistet.

Die Stadt bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Verständnis. Weitere Informationen zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/sperrungen.