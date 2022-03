Seit Dienstag ist die Fahrbahn in der Erzbergerstraße und in der Anliegerstraße (Neumayerring 52) zwischen Erzbergerstraße und Ackerstraße teilweise gesperrt. Darauf hat die Stadtverwaltung hingewiesen. Der Grund sind Arbeiten an neuen Hausanschlüssen, die voraussichtlich bis Mittwoch, 23. März, dauern. Die Einbahnstraßenregelung in der Anliegerstraße sei aufgehoben worden, damit Anlieger bis zur Baustelle zufahren können. Im genannten Zeitraum ist die Erzbergerstraße vom Neumayerring aus nicht erreichbar. Der Weg zum Parkhaus City-Center führt in den kommenden zwei Wochen nur über die Welschgasse.