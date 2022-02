Eine Vollsperrung im Nordring hat zu Wochenbeginn für massive Verkehrsbeeinträchtigungen und Rückstau auf der Umleitungsstrecke gesorgt. Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten am Kanal in Höhe der Hauptfeuerwache, die laut Pressemitteilung der Stadt am Montag begonnen wurden. Die Verwaltung geht davon aus, das der Nordring Ende der Woche wieder frei ist. Der Verkehr wird derzeit über die Wormser Straße geleitet. Dort sind aus diesem Grund die Parkplätze am Fahrbahnrand vorübergehend gesperrt. Anwohner könnten in die umliegenden Straßen – beispielsweise die Gabelsberger- und Gutenbergstraße – ausweichen, teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Zusätzlich habe man aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens am Dienstag an der Kreuzung an der Polizeiinspektion die Linksabbiegerspur von der Wormser in die Mörscher Straße gesperrt. Es gebe außerdem weitere Überlegungen, den Verkehr zu entzerren und insbesondere Lastwagen weiträumig umzuleiten.