Die Kanalsanierungsarbeiten am Ortseingang Flomersheim im Bereich der L524/ Freinsheimer Straße sind laut Information der Stadtverwaltung abgeschlossen. Deshalb werde die Baustelle am Freitag, 22. Oktober, bis 8.30 Uhr aufgehoben. Jedoch wird ab 9 Uhr am Freitag der Kanal in der Dürkheimer Straße zwischen der Weid- und der Leininger Straße in Eppstein repariert. Dieser werde bereits seit Wochen mittels einer Stahlplatte abgesichert. Hierfür sei eine Vollsperrung der Fahrbahn in Eppstein notwendig, teilt die Verwaltung weiter mit. Die bestehende großräumige Umleitung über die Mahlastraße, Frankenthaler Straße und den Studernheimer Weg bleibe somit bestehen. In Eppstein selbst bestehe die Möglichkeit der Umfahrung der Baustelle. Diese sei ebenfalls ausgeschildert. Im Busverkehr werden zusätzlich zu den bis 22. Oktober bestehenden Änderungen die Haltestellen Eppstein West, Süd und Kirche nicht angefahren.