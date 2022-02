In Höhe der Willestraße am Hauptfriedhof ist die Wormser Straße seit Donnerstagmittag halbseitig gesperrt. Grund ist ein Wasserrohrbruch. Laut Verwaltung sollen die Reparaturarbeiten bis mindestens kommende Woche andauern. Die Kanalsanierungsarbeiten im Nordring sollen dagegen aller Voraussicht nach am Freitagmittag abgeschlossen sein, sodass hier der Verkehr am Nachmittag wieder normal fließen kann, teilt die Stadt mit.