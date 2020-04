In Frankenthal kann nun auch wieder Sperrmüll zur Abholung angemeldet werden. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Bei der Ablieferung von Grünschnitt bittet die Verwaltung, auf die Öffnungszeiten von Wertstoffhof und Kompostanlage Wagner zu achten.

„Sperrige Gegenstände des Hausrats“ mit einem Volumen von bis zu drei Kubikmetern holt der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) bis zu zweimal pro Jahr auf Anforderung kostenfrei ab. Weitere Abholungen sind gegen Gebühr möglich. Sperrmüll soll frühestens am Vorabend des Abfuhrtags und spätestens bis 6 Uhr so bereitgestellt werden, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht behindert werden. Anmeldungen werden erbeten über die Telefonnummer 06233 89-777 oder per Fax an 06233 89-538. Das EWF-Bürgerbüro ist per E-Mail erreichbar unter der Adresse ewf-service@frankenthal.de.

Schlangen an Kompostanlage

Warteschlangen und gewissen Unmut gab es in den zurückliegenden Tagen, weil Bürger Grünschnitt zur Kompostanlage Wagner bringen wollten, ohne die Öffnungszeiten zu beachten: Offen ist die Anlage an der verlängerten Zeppelinstraße montags bis freitags von 13 bis 16.30 Uhr, samstags von 8.30 bis 13 Uhr. Grünabfall kann aber auch im Wertstoffcenter im Starenweg abgeliefert werden: montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, samstags von 8.30 bis 13 Uhr.

Weitere Einschränkung für beide Stellen: Montags, mittwochs und freitags dürfen nur Autos mit gerader Endziffer auf dem Nummernschild vorfahren, dienstags und donnerstags nur Autos mit ungerader Endziffer. Samstags sind Wertstoffcenter und Kompostanlage für alle geöffnet.