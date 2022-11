Vereine aus Frankenthal und Umgebung können sich bis 20. Dezember bei Edeka Stiegler melden, um sich für eine Teilnahme an einem Spendenmarathon zu bewerben. Es winken Geldpreise.

Angesprochen sind laut einer Mitteilung des Unternehmens Vereine aus Frankenthal, Bobenheim-Roxheim, Beindersheim, Großniedesheim, Heßheim, Kleinniedesheim sowie aus der Pfingstweide und Edigheim. Wer sich bewerben möchte, kann dies per E-Mail an socialmedia@edeka-stiegler.de tun, sich dabei als Verein vorstellen und erklären, wofür die Spende benutzt werden soll. Für den Marathon werden zehn Teilnehmer ausgewählt. Edeka-Kunden haben dann die Möglichkeit, bei einem Einkaufswert von 50 Euro einen Chip bei ihrem Verein der Wahl einzuwerfen. Wer am Ende die meisten Chips hat, erhält 1500 Euro, der Zweite bekommt 1000, der Dritte 750 und der Vierte 500 Euro. Auf die Plätze fünf bis zehn entfallen jeweils 250 Euro. Die Aktion beginnt am 1. Februar und dauert sechs Monate. In dieser Zeit können sich die Vereine vor dem Markt im Foltzring präsentieren.