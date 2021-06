Laufend Geld sammeln: Der Frankenthaler Landtagsabgeordnete Christian Baldauf, der Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes aus Ludwigshafen und Bürgermeister Bernd Knöppel (alle CDU) starten mit der Kampfsportlerin und Fitnesstrainerin Anna Kemper am kommenden Sonntagvormittag zu einer Joggingrunde. Mit dieser Aktion, die als Ersatz für den sonst am Strohhutfestsonntag üblichen Lauf gedacht ist, möchten sie um Spenden für die Initiative „Neue Bäume für den Hauptfriedhof“ werben. Zu der hatte der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) aufgerufen, nachdem im Frühjahr zahlreiche kranke Bäume auf dem parkähnlichen Gelände gefällt werden mussten. Gelaufen wird nach Mitteilung Knöppels am 6. Juni ab 11 Uhr durch die Frankenthaler Innenstadt und zum Ostparkstadion. Spender werden auf der Homepage der Stadt Frankenthal unter www.frankenthal.de/ewf veröffentlicht. Ein Spendenkonto ist bei der Sparkasse Rhein-Haardt (Iban: DE44 5465 1240 0005 3451 94) eingerichtet.