Bedürftigen Kindern zu Weihnachten eine Freude machen: Das will die christliche Organisation Samaritan’s Purse (ehemals: Geschenke der Hoffnung) zum 25. Mal mit der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Wer mitmachen möchte, kann nach Angaben der Veranstalter entweder eigene Schuhkartons weihnachtlich gestalten oder vorgefertigte Kartons unter der Internetadresse www.jetzt-mitpacken.de bestellen.

Die Pakete sollen mit Geschenken für Jungen oder Mädchen der Altersklassen zwei bis vier Jahre, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren befüllt werden. Empfohlen wird eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten.

Abgabe bis 16. November

Die Veranstalter bitten darum, gepackte Kartons zusammen mit einer Geldspende von zehn Euro bei einer Annahmestelle in der Region abzugeben. Abgabeschluss ist der 16. November. Geschenkpakete sollen in diesem Jahr unter anderem an Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder auch in der Ukraine gehen.

Wer die Aktion finanziell unterstützen möchte, findet auf der Webseite der Hilfsorganisation ein Online-Spendenformular oder kann per Überweisung spenden: Samaritan’s Purse e.V., IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11, BIC: GENODED1PAX, Verwendungszweck: 300500/Weihnachten im Schuhkarton. „Dankbar nehmen wir auch – nach telefonischer Rücksprache – Wollspenden entgegen, aus denen fleißige Strickerinnen Kinderkleidung herstellen“, schreiben die Veranstalter. Weitere Informationen bekommen Interessierte unter Telefon 06356 919053 (Anita Bertram).

Annahmestellen