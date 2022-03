Mit einer Spende von 10.000 Euro hat der Discounter Lidl die Frankenthaler Tafel unterstützt. Das Geld kam zusammen, weil viele Kunden bei der Rückgabe von Leergut am Recycling-Flaschenautomat den Knopf „Betrag spenden“ gedrückt hatten.

„Wir haben uns riesig gefreut, dass wir bei der Ausschreibung wieder zum Zuge kamen“, berichtet Heidi Stephan, die seit 2020 die Frankenthaler Tafel in Trägerschaft der Malteser leitet. Von der Spende habe man zwei dringend benötigte große Kühlschränke und eine Gefriertruhe anschaffen können.

In Zeiten wie diesen sei die Tafel, die überzählige Lebensmittel an Bedürftige abgibt, so gefragt wie nie, sagt Stephan. Etwa 540 Einzelkunden stehen auf der Liste – und nicht nur das: „Hinter jedem Einzelkunden steht eine Familie“, so Stephan. Das bedeute, dass die Tafel rund 1800 Menschen unterstütze.

Auswirkungen des Kriegs spürbar

Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine seien bei der Frankenthaler Tafel bereits zu spüren. So machten sich erste Versorgungsengpässe durch Probleme bei den Lieferketten bemerkbar. „Wir haben keinen Tropfen Öl mehr, kein Mehl, keine Nudeln. Es fehlt an Zucker, Hefe, Babynahrung und Babypflegeartikel“, zählt Stephan auf.

Und nicht nur das: Zurzeit seien 47 Helfer im ehrenamtlichen Einsatz. Auch hier würden helfende Hände dringend gebraucht – sowohl als Fahrer bei der Abholung von Lebensmitteln an Märkten als auch im „Innendienst“ bei der Warenausgabe und darüber hinaus für Mittwoch und Freitag in der Kleiderstube. Interessierte jeden Alters seien gerne gesehen. „Zehn bis 15 Leute zu haben, die als Springer kurzfristig abrufbar sind, wäre ideal“, sagt Stephan.

Als nächstes Projekt wollen die Verantwortlichen der Tafel einen Umbau mit anschließender Neugestaltung der Innenräume ihres Stützpunkts in der Mörscher Straße 95 angehen: Dazu würden neue Büromöbel und eine professionelle Gastro-Küche benötigt.

Kontakt

Wer die Tafel unterstützen möchte, kann sich unter Telefon 06233 8898209 melden.