Der Kleinsägmühlerhof in Altleiningen, ein Betrieb der Lebenshilfe Bad Dürkheim, bekam beim Hallenfußballturnier um den RHEINPFALZ-Cup in der Frankenthaler Stadtsporthalle eine Spende von 400 Euro überreicht. Das ist der Überschuss aus der Veranstaltung im Jahr Turnier 2019. Danach musste das Hallenfußballturnier zwei Jahre aufgrund der Corona-Pandemie pausieren. Lebenshilfe-Betriebsleiter Richard Danner und Kenny Dopp, der auf dem Kleinsägmühlerhof als Backwarenausfahrer tätig ist, nahmen die Spende auf dem Kunstrasen in der Stadtsporthalle von Peter Clemens und Manfred Weiß, beide im Organisationsteam der Turniers, entgegen. Clemens stellte die Verbindung zu der Einrichtung her. Der Eppsteiner ist einmal in der Woche ehrenamtlich in Altleiningen tätig. Vor mehr als 30 Jahren erwarb die Lebenshilfe Bad Dürkheim den Kleinsägmühlerhof. In Altleiningen arbeiten Menschen mit und ohne Beeinträchtigung in einem inklusiven Team zusammen. In der hofeigenen Bäckerei Bio-Backwaren hergestellt. Zudem können Molkereiprodukte bezogen werden sowie Kartoffeln, Getreide und Zwiebeln. Das Geld wird laut Richard Danner für den Neubau einer Molkerei, einer Bäckerei und eines Hofladens genutzt werden. Außerdem sollen neue Sozialräume für die Mitarbeiter geschaffen werden. So sollen weitere Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen und deren Arbeitsbedingungen verbessert werden.