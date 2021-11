Gleich zwei Fahrer einer Spedition sind am Dienstag aufgefallen, weil sie mit ungesicherter Ware unterwegs waren. Die Lastwagen hatten laut Polizei ein Unternehmen in der Johann-Klein-Straße angefahren. Einem Mitarbeiter waren die Mängel, die auf Nachfrage nicht weiter ausgeführt werden, aufgefallen. Er hatte erheblicher Zweifel an der Verkehrssicherheit der Lastwagen und alarmierte die Polizei, die den Spediteuren die Weiterfahrt untersagte. Erst nachdem ein weiteres Unternehmen die Ladung ordnungsgemäß gesichert habe, hätten die Fahrer ihre Touren fortsetzen können. In beiden Fällen wurden Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.