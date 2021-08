Die vom Hochwasser besonders betroffenen Gemeinden und Landkreise langfristig zu unterstützen: Das ist das Ziel eines Vorschlags, mit dem sich die SPD-Fraktion im Stadtrat an die Verwaltungsspitze wendet. Diese solle in Abstimmung mit Städte- und Landkreistag prüfen, ob Patenschaften für Verbands- und Ortsgemeinden möglich seien. Solche Patenschaften seien ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit den Menschen vor Ort. Sie könnten aber auch dabei helfen, die in der Flut zerstörte Infrastruktur wiederaufzubauen.

„Die Bilder aus den Nachrichten und vor allen Dingen die Augenzeugenberichte der ehren- und hauptamtlichen Helfer über die verheerenden Zustände in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten machen deutlich, dass es neben dem Land, einer gemeinsamen Anstrengung aller Kommunen und deren Spitzenverbänden aus Rheinland-Pfalz bedarf, um die betroffenen Gebiete wieder für die Menschen bewohnbar und lebenswert zu machen“, führt Fraktionsvorsitzende Aylin Höppner aus. Neben vielen ehrenamtlichen Aktionen und Spenden brauche es den Austausch auf fachlicher Ebene zwischen den Verwaltungen. Höppner, die selbst in der Sozialverwaltung arbeitet, nennt dabei unter anderem die professionelle Unterstützung für Menschen, die durch die Katastrophe traumatisiert sind, oder Einladungen an Familien, um sich in der Pfalz erholen zu können. Denkbar seien auch langfristige Kooperationen zwischen Vereinen.