Der SPD-Ortsverein Studernheim hat in seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Jeweils einstimmig, mit einer Enthaltung, wurde Andreas Müller zum Vorsitzenden gewählt, Aylin Höpper zu dessen Stellvertreterin. Als Beisitzerin wurde Barbara Sczepanski gewählt. Der Vorstand wird sich ab sofort den Aufgaben und Veränderungen im Vorort Studernheim stellen, teilt die SPD mit. Aylin Höppner wurde bei der Kommunalwahl 2024 in den Stadtrat der Stadt Frankenthal sowie in den Ortsbeirat Studernheim gewählt. Andreas Müller ist seit der jüngsten Kommunalwahl Mitglied des Schulträgerausschusses. Kontakt: spd-studernheim@t-online.de.