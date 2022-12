Dass Aus für die Patientenbetreuung an der Stadtklinik Frankenthal nach fast 40 Jahren, weil den Ehrenamtlichen dort keine Räume mehr zur Verfügung stehen, ist aus Sicht der SPD-Stadtratsfraktion so nicht hinnehmbar. Sie fordert die Klinikleitung auf, schnellstmöglich eine Lösung der Raumfrage vorzulegen, die es den Patientenbetreuern ermöglicht, ihre Arbeit fortzuführen. Das Ehrenamt werde von Patientinnen und Patienten wertgeschätzt und vom Pflegepersonal als eine wertvolle Ergänzung der schwierigen Arbeit hoch bewertet, so die SPD-Fraktionsvorsitzende Aylin Höppner.

Die Entscheidung, das Ehrenamt niederzulegen, begründet eine Sprecherin der Gruppe damit, dass bestehende Räume kurzfristig von der Stadtklinik seit 2021 selbst genutzt würden und ein Ersatz trotz mehrfacher Zusage nicht erfolgt sei. Kritik an der Klinikleitung hatte in diesem Zusammenhang auch die CDU im Stadtrat geübt. Für ihren Dienst im Krankenhaus war die Gruppe 2017 mit dem Nathan-Nathan-Preis der Stadt Frankenthal für ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden.