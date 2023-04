Die Mörscher SPD zähle zwar nur 22 Mitglieder, sei aber überaus aktiv, der Vorstand sei im Ort in fast allen Vereinen präsent und arbeite eng mit der Arbeitsgemeinschaft Mörsch zusammen. Das sagte Vorsitzender Harry Hähnel, der bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Ortsvereins im Amt bestätigt wurde.

In seinem Bericht erinnerte Hähnel an drei schwierige Corona-Jahre. 2022 habe man immerhin wieder bei Parkfest, Osteraktion und Weihnachtsmarkt mitwirken können. Auch Ortsvorsteher Adolf-José König erinnerte an die Pandemie. So sei die Initiative für das Nähen von Masken von der SPD ausgegangen. Rund 40 Frauen hätten die begehrten Stücke hergestellt. Auch bei der Koordinierung von Impfterminen und dem Impfbus sei die Vorort-SPD aktiv gewesen. Außerdem sei eine Sammelaktion für die Ukraine organisiert worden, zusammen mit einer Apothekerin habe man auch Medikamente zur Verfügung stellen können.

Im vergangenen Jahr sei in Mörsch das Bauprojekt westlich des Friedhofs samt Kindertagesstätte auf den Weg gebracht worden. Im Neubaugebiet Dudelsackstraße sollen sechs Einfamilienhäuser gebaut werden. Aufgrund der massiven Preissteigerungen und des Handwerkermangels gehe es jedoch nur langsam voran, so König.

Helfer für Seniorentreff gesucht

Mithilfe eines Imkers konnten Bienen angesiedelt werden. Für die Gestaltung einer „Waldinsel“ auf einem 1500 Quadratmeter großen Gelände, auf dem Bäume und Sträucher angepflanzt werden sollten, habe die Verwaltung keine Zustimmung erteilt, bedauerte König. Das durch die Renaturierung der Isenach entstandene Gelände werde nicht nur von Besuchern, sondern auch von vielen Tieren gut angenommen, unter anderem von Schwänen und Bibern. Der städtische Naturschutzbeauftragte leiste gute Arbeit, entdecke in der Gemarkung aber immer wieder illegal entsorgte Abfälle, zuletzt auch auf diesem Gelände.

Zustimmung von Ortsbeirat und Stadt habe es für den Generationenpark gegeben. Der Plan ruhe jedoch derzeit. Zufrieden ist König mit dem Pilotprojekt „Mittagessen in der Grundschule“, das von etwa 30 Kindern genutzt werde. Der in der Pandemie eingestellte Seniorentreff solle wiederbelebt werden, dafür würden aber noch Helfer gesucht.

Den Kassenstand des Ortsvereins bezifferte Kassiererin Romy Hähnel mit 2341 Euro. Bei den turnusgemäßen Wahlen wurde der komplette Vorstand im Amt bestätigt. Bei der bevorstehenden Oberbürgermeister-Wahl werde man SPD-Kandidatin Aylin Höppner tatkräftig unterstützen, betonte König.

Der Vorstand

Vorsitzender: Harry Hähnel; Stellvertreter: Adolf-José König; Kassiererin: Romy Hähnel; Schriftführer: Frank Odenwälder.