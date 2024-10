Die Frankenthaler SPD hält sich nicht lange auf mit kritischen Wahlanalysen. Zweckoptimistisch verstärkt sie die Reihen mit manch neuen Köpfen.

Das muss man der Frankenthaler SPD lassen: Die Klatschen, die ihr der Wähler in den vergangenen beiden Kommunalwahlen verabreicht hat, steckt sie sportlich weg. Die Ratsfraktion – die zum Teil auch mit Vertretern aus den Vororten – hat sich in diesen zehn Jahren halbiert, der Vorstand im Ortsverein der Kernstadt wächst hingegen an. „Die Bundestagswahl können wir gewinnen, die Landtagswahl werden wir gewinnen“, spricht der frühere Vorsitzende seinen Genossen Mut zu. An der Basis können sie sich nur nicht allzu viel davon kaufen. Da müssen sie sich nicht nur anhören, was die in Mainz und Berlin wieder verzapft haben. Da ziehen die Freien Wähler mit ihrem auf den OB personalisierten Wahlkampf auch lässig an der einstigen Volkspartei vorbei.

Äußerlich lassen sich die Frankenthaler Genossen nicht viel anmerken, propagieren weiter ihre Sachthemen. Wie brachte es Koch in einer Amtszeit-Bilanz weise auf den Punkt: Nur wer jung bleibt, kann so alt werden wie die SPD.