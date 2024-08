Der SPD-Ortsverein in Flomersheim steht aktuell ohne Führungsspitze da. Im Rahmen einer Mitgliederversammlung erklärte Kirsten Sielaff am Montagabend ihren Rücktritt vom Ortsvereinsvorsitz, den sie seit 2018 ausübte. Auch Sielaffs Stellvertreter Ottmar Gögel trat von seinem Vorstandsamt zurück. Ihre Entscheidung sei nach „intensiven Überlegungen in Reaktion auf die Erlebnisse und Ergebnisse des jüngsten Kommunalwahlkampfs“ erfolgt, schreibt Sielaff in einer Pressemitteilung. Es sei dem SPD-Team nicht gelungen, als kompakte Mannschaft aufzutreten: „Oft fühlte ich mich als Einzelkämpferin, was auch von den Bürgern wahrgenommen wurde.“ Mit ihrem Rücktritt wolle sie dem Ortsverein eine „Chance zur Neuaufstellung“ geben, sagt Sielaff auf Nachfrage der RHEINPFALZ.

Bei der Ortsvorsteherwahl in Flomersheim unterlag die Sozialdemokratin am 9. Juni deutlich dem CDU-Kandidaten Ulrich Fleischmann, auf den 66,1 Prozent der Stimmen entfielen. Bei der Ortsbeiratswahl musste die SPD mit 19,3 Prozent der Stimmen nur leichte Verluste hinnehmen und konnte ihre beiden Sitze verteidigen. Sielaff und Gögel gelang der Wiedereinzug in das Gremium. Ihre Mandate als SPD-Ortsbeiratsmitglieder wollen die beiden auch weiterhin wahrnehmen, wie Sielaff der RHEINPFALZ bestätigte.