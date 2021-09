Der SPD-Ortsverein Frankenthal hat bei seinem Grillfest zwei seiner Mitstreiter für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Partei geehrt: die langjährige Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt, Jutta Popitz, und das frühere Stadtratsmitglied Werner Schäfer.

Jutta Popitz trat nach Angaben des Vorsitzenden Gunther Koch bereits 1970 in die SPD ein und war von 1973 bis 1975 stellvertretende Landeschefin der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen. Neben ihrem Engagement im Ortsverein, in dem sie mehrere Jahre „ein sehr engagiertes Mitglied“ im Vorstand gewesen sei, sei ihr Name eng mit der Arbeiterwohlfahrt verbunden, so Koch. Hier war Popitz Geschäftsführerin und Vorsitzende der Ortsgruppe Frankenthal. Sie sei zudem am Neuaufbau des Frauenhauses und bei der Gründung des Zentrums für Arbeit und Bildung (ZAB) beteiligt gewesen. „Neben frauenpolitischen Themen gilt ihr besonderes Interesse und Engagement dem sozialen Ausgleich“, betont Koch.

Falken-Vorsitzender und Stadtrat

Werner Schäfer ist 1971 in die SPD eingetreten. Er war den Parteiangaben zufolge in jungen Jahren stark engagiert bei den Falken – mehrere Jahre lang als Vorsitzender. Über zwei Wahlperioden hinweg saß Schäfer für die Sozialdemokraten im Stadtrat, war außerdem bürgerschaftliches Mitglied in Ausschüssen. „Ein besonderes Anliegen ist für ihn die Aussöhnung mit den jüdischen Verfolgten des Naziregimes“, betont Koch. Schäfer ist Träger des Geschichtspreises der amerikanischen Obermeyer Foundation – eine Auszeichnung für sein Engagement im Gedenken an das jüdische Erbe in der Region. Zuletzt hat er ein Buch über den Hauptfriedhof herausgegeben.