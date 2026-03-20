Bleiben die Sparkassenfilialen in Flomersheim und Mörsch personell besetzt? Beide Ortsvorsteher warnen vor Abstrichen bei der Versorgung. Eine Entscheidung steht bevor.

Auf der nächsten Sitzung des Verwaltungsrats der Sparkasse Rhein-Haardt am 24. März soll ein brisanter Tagesordnungspunkt zur Sprache kommen: die Zukunft der beiden Sparkassenfilialen in den Frankenthaler Vororten Flomersheim und Mörsch. Bei den beiden Ortsvorstehern Ulrich Fleischmann und Simon Lutz (beide CDU) verdichten sich Hinweise auf eine geplante Schließung der beiden Standorte. Auf einen solchen „herben Verlust“ reagieren sie im Vorfeld der Beratungen „mit großer Sorge“.

„Die Sparkasse Rhein-Haardt erfüllt als öffentlich-rechtliches Institut eine besondere Aufgabe – nicht nur in der Stadt Frankenthal, sondern auch in der gesamten Region“, betonen Fleischmann und Lutz. Gerade älteren und weniger digitalaffinen Menschen sei ein persönlicher Ansprechpartner vor Ort bei Finanzdienstleistungen wichtig. Abstriche bei diesem Service benachteiligten rund 9000 Bürgerinnen und Bürger in Flomersheim, Eppstein und Mörsch erheblich.

Mehr aus Frankenthal

90 Jahre Eta-Pumpen bei KSB: Eta-Produktion wird zur „Fabrik der Zukunft“

Früheres Real-Gelände in Frankenthal: Zwei Etappenziele erreicht

Jede Menge Wasserstoff aus Bioabfällen: Produktionsstätte bei Mörsch geplant

Allein im Westen der Stadt seien mehr als 900 Bürger über 70 Jahre alt und damit nicht automatisch vertraut mit dem Online-Banking und dessen sicherer Nutzung, erläutert Fleischmann. „Wirtschaftlichkeit bemisst sich nicht allein an den Vorgängen am Schalter“, gibt er zu bedenken. „Abgesehen von der sozialen Verantwortung.“ Keiner der beiden Standorte sei überflüssig, ist er sich mit seinem Amtskollegen Lutz einig. „Sie sind ein Versprechen an die Menschen in Flomersheim, Eppstein und Mörsch, dass Versorgung, Nähe und Verantwortung vor Ort weiterhin zählen“, geben sie dem Verwaltungsrat für seine Beratungen mit.

Vorstand hält sich zurück

Aktuell werden beide Standorte halbtags von Sparkassenmitarbeitern betreut. Die Zweigstelle in Studernheim ist vor fünf Jahren aufgegeben worden. In Heßheim ist sie seit zehn Jahren nicht mehr personell besetzt. Ob und gegebenenfalls in welchem Ausmaß die Filiale in Dirmstein ebenfalls zur Disposition steht, auch dazu wollte ein Sprecher der Sparkasse Rhein-Haardt nicht Stellung nehmen. Bei diesem sensiblen Thema wolle sich der in Bad Dürkheim residierende Vorstand vor dem Votum des Verwaltungsrats nicht äußern.

Die Sparkassenfiliale in Flomersheim. Foto: Andreas Lang

Fragen nach dem Zeitpunkt einer Umsetzung von Beschlüssen, der Versetzung von Personal oder dem Umfang der Angebotsreduzierung bleiben damit zunächst unbeantwortet.

Ob eine komplette Schließung droht, wie es die beiden Ortsvorsteher befürchten, oder ob die Zweigstellen „nur“ zu SB-Punkten herabgestuft werden, bleibt damit ebenso unbekannt wie Überlegungen dazu, ob die beiden Filialen in der Kernstadt, am Albrecht-Dürer-Ring und in der Bahnhofstraße, verstärkt werden, um einen Wegfall von Services in Flomersheim und Mörsch zu kompensieren. Nach RHEINPFALZ-Informationen ist zumindest die Immobilie in Mörsch im Besitz der Sparkasse; auf die Laufzeit eines Mietvertrags müsste dort keine Rücksicht genommen werden.

OB Meyer führt Verwaltungsrat

Auch der Vorsitzende des Verwaltungsrats hält sich bedeckt. Aktuell lägen ihm zur Zukunft des Filialnetzes keine „entscheidungsreifen Informationen“ vor, teilt Frankenthals Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) auf Anfrage mit. In seiner Wächterfunktion sei er prinzipiell an eine besondere Vertraulichkeit gebunden und könne sich folglich nicht zu möglichen internen Strukturüberlegungen äußern. „Unabhängig davon ist mir in meiner Funktion als Oberbürgermeister wichtig – und dafür setze ich mich ein –, dass eine gute und wohnortnahe Versorgung der Bürgerinnen und Bürger gewährleistet bleibt.“

„Sollten wir Ende März über solche Überlegungen zu den beiden Standorten beraten, werde ich die Frankenthaler Interessen vertreten“, erklärt Landtagsabgeordneter Christian Baldauf (CDU), der die Stadt in dem Aufsichtsgremium mitvertritt, auf Anfrage. Zu diesen zähle eine flächendeckende und ausreichende Versorgung. „In einer Reduzierung des aktuellen Angebots oder einem Rückzug aus der Fläche kann ich bislang keinen Mehrwert erkennen.“

Ortsvorsteher: „Nicht nur nach Rentabilität“

Fleischmann und Lutz erinnern die Sparkasse auch an ihren gesetzlichen Versorgungsauftrag. „Laut Sparkassen- und Kommunalgesetz sollen sie die Bevölkerung in ihrem Geschäftsgebiet mit Bankdienstleistungen versorgen und das Gemeinwohl fördern.“ Entscheidungen über Filialstrukturen dürften daher nicht ausschließlich nach wirtschaftlicher Rentabilität getroffen werden. Nach dem Verständnis von Fleischmann und Lutz müsste sich der Verwaltungsrat folglich für den Erhalt der Filialen starkmachen, in denen wohnortnah mit Bankdienstleistungen versorgt werde und der persönliche Kontakt gewährleistet bleibe.