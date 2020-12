Der starke Trend zum Online-Banking sowie die anhaltende Niedrigzinsphase haben Folgen für die Kunden der Sparkasse Rhein-Haardt: Statt 41 wird es im Laufe des nächsten Jahres nur noch 32 Filialen des Kreditinstituts mit Sitz in Bad Dürkheim geben. Unter anderem auf der Streichliste: die Zweigstelle in Studernheim. Als ausgesprochene Hiobsbotschaft bewertet Ortsvorsteher Karl Ober (SPD) die Nachricht von der bevorstehenden Schließung. „Der Real-Markt macht zu, die Sparkasse macht zu – wir haben hier bald nichts mehr“, sagte er am Donnerstag. Gerade mit Blick auf die vielen älteren Studernheimer werde es sehr schwierig, wenn im Vorort nicht einmal ein Geldautomat zur Verfügung stehe.

Ober vermisst Unterstützung

Mehr Unterstützung hätte sich Ober von den Politikern im Sparkassen-Verwaltungsrat gewünscht. Von dieser Seite habe er leider nichts gehört, und das empfinde er als sehr ärgerlich, sagte er. Vertreten wird Frankenthal im dem Aufsichtsgremium von Christian Baldauf (CDU) und von Dieter Schiffmann (SPD). Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats ist Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU).

CDU fordert Alternative

Dessen Parteifreund Manuel Baqué, CDU-Fraktionssprecher im Studernheimer Ortsbeirat, betont in einer Pressemitteilung: „Die geplante Schließung der Filiale der Sparkasse zum 1. März 2021 ist für Studernheim eine erneute schlechte Nachricht und verschlechtert die örtlichen Rahmenbedingungen.“ Die Filiale sei für viele Studernheimer „Teil der örtlichen Nahversorgung“. Für ältere Menschen, die kein Online-Banking benutzten, sei die Schließung sehr problematisch. Die CDU bitte den Sparkassen-Vorstand deshalb, „diese Pläne zu überdenken und den Standort zu erhalten oder für eine Alternative zu sorgen“.