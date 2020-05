Die Sparkasse Rhein-Haardt kehrt für vier ihrer Frankenthaler Geschäftsstellen nach eigenen Angaben ab Montag, 4. Mai, in einen „eingeschränkten Normalbetrieb“ zurück. Der Mitteilung zufolge sind die Filialen in den Vororten Flomersheim und Mörsch sowie in der Heßheimer und der Wormser Straße wieder geöffnet. Kleinere Zweigstellen, darunter die in Studernheim, blieben für den Kundenverkehr geschlossen, informiert die Bank. Das Geldinstitut mit Sitz in Bad Dürkheim hatte Mitte März bis auf wenige Beratungszentren ihren Filialbetrieb vorübergehend deutlich eingeschränkt. „Wir sind froh, keinen Corona-Fall im Haus oder in einer Filiale zu haben, der uns zu zusätzlichen Schließungen gezwungen hätte und sind jetzt erleichtert, wieder einige Filialen öffnen zu können. Die Lockerungen tun uns allen gut und sind ein kleiner Schritt in Richtung Normalität“, zitiert die Sparkasse ihren Vorstandsvorsitzenden Andreas Ott. Zur Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern gälten weiter Abstands- und Hygieneregelungen. Für Serviceplätze und Beratung würden zusätzliche Schirme aufgestellt. Die Selbstbedienungsgeräte und Geldautomaten stünden in den weiterhin geschlossenen Filialen zur Verfügung. Eine Übersicht der aktuellen Öffnungszeiten sei im Internet unter www.sparkasse-rhein-haardt.de/fuersieda zu finden.