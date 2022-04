Die Sparkasse Rhein-Haardt ist nach eigenen Angaben dreifacher Testsieger bei einem Bankentest geworden und wurde für ihre Kundenberatung sowie in Sachen Digitalangebot als „Beste Bank vor Ort 2022“ ausgezeichnet. Bereits zum fünften Mal in Folge habe die Sparkasse Rhein-Haardt in der Privatkundenberatung den Testsieg beim verbraucherschutzorientierten DIN-Bankentest für sich verbuchen können: an den Standorten Frankenthal (Note 1,63), Neustadt an der Weinstraße (Note 1,91) sowie Bad Dürkheim (Note 2,03). Der Test treffe eine verbindliche Aussage, wie es um die Beratungsqualität und Digitalisierung für Privatkunden in regionalen und überregionalen Banken und Sparkassen stehe. Getestet habe die unabhängige Gesellschaft für Qualitätsprüfung an über 200 Standorten in Deutschland. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Rhein-Haardt, Andreas Ott, sieht die Testergebnisse als Beleg dafür, dass seine Bank mit ihrem Angebot auf dem richtigen Kurs sei. Mehr zu den Testergebnissen unter www.sparkasse-rhein-haardt.de/bestebank.