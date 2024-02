Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schneller erreichbar und unkomplizierter: Mit einem zentralen Business Center in Frankenthal will die Sparkasse Rhein-Haardt ihren Service für rund 5100 Geschäfts- und Gewerbekunden in der Region noch besser aufstellen. Man reagiere damit auf eine gestiegene Nachfrage nach digitalen Angeboten, sagt der Vorstand.

Mal schnell eine Finanzierung für neue Barriquefässer in Höhe von 15.000 Euro am Telefon oder per Videokonferenz klarmachen? Im Werbefilm bei der Eröffnung des Business Centers klappt