Die Sparkasse Rhein-Haardt will ab Montag, 25. Mai, nach eigenen Angaben alle 41 Filialen im Geschäftsgebiet wieder öffnen. Das Geldinstitut mit Sitz in Bad Dürkheim hatte im März auf die zu diesem Zeitpunkt stark steigende Anzahl von Infektionen mit dem Coronavirus reagiert und seinen direkten Kundenservice auf 13 große Beratungszentren beschränkt. Am 4. Mai gingen dann weitere Standorte – darunter die Filialen in Flomersheim und Mörsch – wieder ans Netz. In anderthalb Wochen folgt nun als letzte Geschäftsstelle die in Studernheim. Der Schutz von Kunden und Mitarbeiter unter anderem durch sogenannte Hygiene Schirme funktioniere so gut, dass man sich zu diesem Schritt entschlossen habe, teilte die Sparkasse am Dienstag mit.