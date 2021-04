Mit Zwang und Kontrolle allein ist Corona in Frankenthal nicht zu besiegen. Jeder Einzelne muss Verantwortungsgefühl zeigen.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – das heißt es ja immer. Dass der Kommunale Vollzugsdienst dennoch nicht hinter jedem Bürger herrennt, der die Maske unter statt über der Nase trägt, ist angesichts der Fülle an Aufgaben dieser Stadt-Mitarbeiter irgendwie nachvollziehbar. Sie können nicht zu jeder Zeit überall sein. Andererseits ist eine Regel, deren Einhalten nicht konsequent überprüft wird, selten besonders robust. In diesem Spannungsfeld zwischen Restriktion und Pragmatismus bewegen sich die Leute vom Ordnungsamt, in diesem Spannungsfeld bewegt sich die politische Diskussion. Und in der Debatte machen sich Forderungen nach mehr Strenge ja oftmals ganz gut. Bürgermeister Knöppel appelliert aber nicht ganz zu Unrecht auch an das Verantwortungsgefühl jedes Einzelnen.