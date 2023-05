Die Sportler der Kinderleichtathletik der TG Frankenthal starteten beim 10. Kinderleichtathletik-Cup in Offenbach an der Queich.

In der Altersklasse U8 schrammten die Schmetterlinge mit 16 Wertungspunkten knapp am Podium vorbei (3. Platz - 14 Punkte, 2. Platz - 12 Punkte). In der Gesamtwertung kamen sie auf Rang vier. Die grünen Raupen mit 31 Wertungspunkten belegten den achten Platz. Einen packenden Zweikampf gab es zwischen den grünen Grashüpfern der TG Frankenthal und den grünen Flitzern vom LCO Edenkoben um den ersten Platz. Am Ende wurde es für die TG Platz zwei. Auf dem 13. Platz landeten die grünen Laubfrösche. Sie erreichten 47 Wertungspunkte.

Mit einem ersten Platz im 50-Meter-Sprint, einem ersten Platz im Fünfsprung und einem dritten Platz im Medizinballstoßen gingen die green TiGers als erste Mannschaft in die 6 x 800-Meter-Verfolgung. Hier entwickelte sich aufgrund des knappen Abstands ein spannender Dreikampf. Die green TiGers kamen knapp geschlagen nach 19:48 Minuten auf Platz drei ins Ziel.