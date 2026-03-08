Die traditionsreiche Reihe ist beim Publikum sehr beliebt.

Die traditionsreiche Choreografische Werkstatt am NTM bietet den Mitgliedern des Mannheimer Tanzensembles die Gelegenheit, eigene choreografische Schritte zu wagen. Wie beliebt ihre kurzen Stücke beim Publikum sind, zeigte einmal mehr das voll besetzte Tanzhaus bei der Premiere der jetzigen Ausgabe am Samstag. Von den acht Choreografien stammt eine von einem Gast.

Luis Thuriot ist nach vier Jahren bei Tanz Mainz und zwei Jahren beim Opera Ballet Flanders in Antwerpen jetzt freischaffend und wurde 2025 mit dem NTM-Produktionspreis ausgezeichnet. Mit „Quick Wash“ präsentiert er ein Stück, das verblüffend anders und erstaunlich sinnfällig ist. Hinter einem Gitter steht eine Waschmaschine. Ein Mensch stopft Kleidungstücke hinein. Man sieht das nicht so genau. Wenn die Waschmaschine anspringt, fliegt ein Körper seitwärts heraus. Den sieht man nun genau: Es ist ein Mann. Er wälzt sich in akrobatischen Windungen über die Bühne. Der Kopf ist eingezogen, das Gesicht von den Haaren verdeckt. Man sieht nur das rote Hemd und die blauen Jeans, die sich wie Wäschestücke in der Trommel drehen. Dazu läuft eine Musik, die Geräusch und Rhythmus exakt simuliert: Drehungen am Boden. Stopp – der Mann liegt flach ausgestreckt. Wieder Drehungen und stopp, gefühlt endlos.

Die Person von der Waschmaschine kommt hervor. Es ist eine Frau im Negligé. Sie sieht den Drehungen eine Weile zu, körperlich reglos, doch mit zunehmend heftigem Mienenspiel. Nach einem wütend verzweifelten Schrei schlüpft sie in die Maschine und wird Teil des Waschvorgangs. Der ist nun ein aggressives und auch verbissen bemühtes Ringen von Frau und Mann, Metapher für eine turbulente Beziehung. Oder Bild der Gedanken einer Frau, während sie auf die sich drehende Trommel schaut. Der Mann verschwindet spurlos, die Frau geht in rotem Hemd und blauen Jeans davon. Der extravagante Einfall und die physische Leistung des Duos sind beeindruckend.

Suche nach der eigenen Identität steht am Anfang

Den Mannheimer Tänzerinnen und Tänzern mangelt es auch nicht an Einfällen, perfekt tanzen können sie sowieso. Da sind gleich zu Beginn drei Mädels in weißen Reifröcken und schwarzen Jacken. Kichernd und wie zusammenklebend kommen sie herein. Sie bleiben eng aneinander geschmiegt, die Arme verschränkt, mit beweglichen Händen gleiche oder ähnliche Zeichen setzend. Einmal löst sich eine und tanzt um die beiden anderen herum. „Things we share“ nennt Choreografin Reiko Tan ihr Frauenstück. Es zeichnet sich durch eine interessante Interpretation klassischer Ballettmusik (Gisèle) aus und atmet in seiner Klarheit so etwas wie asiatische Spiritualität.

Ein Solo auf der Suche nach der eigenen Identität steht am Anfang jeder Tänzerpersönlichkeit. Paloma Galiana Moscardó entfaltet sich mit Power, Intensität und einer gewissen Rätselhaftigkeit. Sie nennt es „Alchemy“. Ihr Bezugspunkt ist eine große, effektvoll ausgeleuchtete Glaskugel auf einem fahrbaren Sockel: Weltkugel, Kristallkugel, Spielzeug mit wirbelnden Schneeflocken. Die Kugel zieht die Tänzerin an, sie umtanzt diese, dringt in sie ein, verschmilzt mit ihr.

Vom anderen Ende kommt Shaun Patrick Ferren. „In the Ballroom of my mind“ sitzt er als schüchterner Jüngling anfangs wie in sich selbst versunken. Dann springt er auf und lässt seine Gedanken tanzen, mit leuchtenden Augen auf ein hohes Ziel gerichtet – und nimmt sich wieder zurück.

Das Männer-Ich, aufgespaltet in zwei Figuren

Leonardo Cheng – der aus der Waschmaschine – spaltet das (aktuelle?) Männer-Ich in zwei Figuren. Eine, die antreibt, er selbst mit gegeltem Haar in dandyhaftem Anzug. Und eine, die angetrieben wird zu großkotziger Selbstdarstellung. Mit pausenlosem angeberischem Geschwätz und agiler Gestik fällt er über sein Opfer her, bis es dem zu viel wird. Denn eigentlich ist der Mann eher still, verunsichert und antriebslos.

Zwei Choreografien thematisieren das Standardthema Fallen/Halten, Auffangen. Natsuho Matsumoto tut dies handgreiflich und im Gegenzug lieblich sentimental im gemischten Duo. Rina Hayashi bleibt im Frauen-Duo sanft und zurückhaltend „On the edge of falling“. „Sweet Lure“ nennt Luis Tena Torres seine Choreografie. Der „Köder“ ist ein erleuchteter Luftballon, der von vier Figuren – drei Männer, eine Frau; die Besetzung könnte auch anders sein – umtanzt wird. Eine schwarze Wand kommt hinzu, die in unterschiedlich steilen Neigungen hin und her bewegt wird. Drei halten sie, einer turnt darauf. Ellenbogenlange weiße Handschuhe, die alle tragen, setzen Arme und Hände in Szene. Zum Schluss laufen die vier in einer Reihe hinter dem Ballon her. Ein wenig rätselhaft, aber spannend und schön anzusehen.

Nächste Vorstellung im NTM Tanzhaus ist am Sonntag, 15. März, 19 Uhr.