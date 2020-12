Das Projekt „Sozialer Wohnungsbau in Bobenheim-Roxheim“ ist so gut wie abgeschlossen. „Die Mietverträge laufen ab 1. Februar“, informierte Bürgermeister Michael Müller (SPD). 20 Wohnungen mit Sozialbindung seien nach einem Punktesystem vergeben worden. Die restlichen vier Wohnungen würden an Mitarbeitende der Gemeinde vermietet. In Zeiten hoher Fluktuation im Verwaltungssektor hofft die Gemeinde, mit solchen Wohnungsangeboten als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben.