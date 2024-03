Trotz einer im Mai 2019 verabschiedeten Sozialquote ist in Frankenthal kein zusätzlicher geförderter Wohnraum entstanden. Darüber hat die Verwaltung auf Grünen-Anfrage am Mittwoch im Stadtrat informiert. In den zurückliegenden knapp fünf Jahren seien keine Baugebiete entwickelt und nur wenige Wohnungsbauprojekte realisiert worden, so die Begründung. Die Quote, die vorschreibt, dass bei Projekten, die mehr als elf neue Wohnungen umfassen, 30 Prozent geförderter Wohnraum sein müssen, soll jedoch in näherer Zukunft bei drei großen Vorhaben endlich greifen. Auf dem Sternjakob-Gelände, am Rande von Studernheim auf den Flächen des ehemaligen Real-Markts und am Jakobsplatz könnten so mindestens 170 kostengünstige Wohneinheiten entstehen, kündigt Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) an. Ebenso soll die Richtlinie bei künftigen Baugebieten in Flomersheim, Eppstein sowie im Gebiet Am Speyerbach Anwendung finden. Die Verwaltung sensibilisiere und berate grundsätzlich Investoren und Bauträger bei diesem Thema. Der Druck, günstigen Wohnraum zu schaffen, ist groß: Bis 2026 fallen mehrere Hundert Wohnungen auf dem Frankenthaler Mietmarkt aus der Preisbindung.