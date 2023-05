Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Jahr Corona-bedingte Schließzeit hat das gewerbliche Frankenthaler Sozialkaufhaus wirtschaftlich nicht überlebt. Zumindest bei dem Pendant in der Pfingstweide ist der Betreiber Marco Schubach zuversichtlich, die magere Zeit zu überstehen.

Eigentlich hätte das Sozialkaufhaus in der Mörscher Straße in diesem Jahr sein Fünfjähriges gefeiert. Doch seit April vergangenen Jahres ist es still geworden auf den 800 Quadratmetern