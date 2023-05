Schon vor knapp zwei Jahren hat sich die Stadtratsfraktion Grüne/Offene Liste dafür eingesetzt, bei der Verwaltung eine Stelle für niederschwellige Sozialberatung einzurichten. Nachdem ein erster Anlauf nicht zum gewünschten Erfolg führte, weil die am 1. Juli 2022 eingestellte Mitarbeiterin ihre Tätigkeit nach kurzer Zeit wieder beendete, ist es nunmehr gelungen, die Stelle neu zu besetzen. „Ein Mann mit Berufserfahrung“ habe Anfang Mai seine Arbeit aufgenommen, informierte Bereichsleiter Jan Kardaus im Ausschuss für Familie und Soziales. Eine bessere Erreichbarkeit für Ratsuchende durch eine Unterbringung im Erdgeschoss des Rathauses sei das Ziel. Der Mitarbeiter, der mit einer halben Stelle in der Sozialberatung tätig sei und darüber hinaus Aufgaben im Bereich Familie, Jugend und Soziales erledigt, stellt sich in einer der nächsten Ausschusssitzungen vor.