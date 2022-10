Einen Gesamtwert von mehr als 11.000 Euro haben die über 280 Gutscheine für Reisen, Restaurantbesuche und Waren, die Käufer des Adventskalenders der Soroptimisten gewinnen können. Die 13. Ausgabe wird am Freitag, 28. Oktober, von 10 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt vor Optik Delker verkauft.

Weitere Verkaufsstellen gibt es ab 10 Uhr in der Stadtbücherei, Buchhandlung Thalia, im Kaufhaus Birkenmeier, in der Filiale der Vereinten VR Bank Kur- und Rheinpfalz in der Speyerer Straße 43, bei Sabines Wollke 7 (Bahnhofstraße 11-15) und Blumen Baro (Mörscher Straße 147) sowie bei Bella Vita Wellness in Heuchelheim (Kirchenstraße 11). Wenn danach noch Exemplare übrig sind, wird es am Samstag, 29. Oktober, von 10 bis 17 Uhr wieder einen Sonderverkauf des Kalenders vor Edeka Stiegler (Foltzring 33) geben, teilt der Soroptimist Club mit.

Die Auflage beträgt 3500 Stück, der Preis fünf Euro pro Kalender. Mit dem Erlös sollen Projekte in der Stadt unterstützt werden, die der Förderung von Frauen und Kindern dienen, aber auch nationale und internationale Hilfsprojekte.

Goldbarren als Hauptpreis

Als Hauptpreis wird am 24. Dezember ein Goldbarren im Wert von etwa 750 Euro verlost, der von der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz gestiftet wird. Wie immer nimmt die auf dem Kalender in der rechten oberen Ecke abgedruckte Losnummer an der Verlosung teil. Die Gewinnziffern werden ab Donnerstag, 1. Dezember, täglich auf der Internetseite des Fördervereins unter www.clubfrankenthal.soroptimist.de sowie wöchentlich im Wochenblatt veröffentlicht. Außerdem werden sie auf Plakaten bei Sabines Wollke 7 und Hörakustik Sabine Köbel (Schlossergasse 15) bekanntgegeben.

Wer gewonnen hat, kann seinen Preis bis zum 31. Januar 2023 unter Vorlage des Original-Adventskalenders in der Filiale der Vereinigten VR Bank abholen. Das neue Motiv des Kalenders, das von Foto Filling stammt, zeigt den Weihnachtsmarkt. Die Soroptimsten danken zudem allen Sponsoren aus der lokalen Geschäftswelt, die geholfen haben, den Kalender zu bestücken.